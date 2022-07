Dony De Nuccio e Larissa Laibida celebram mesversário do filho, Leo

Nas redes sociais, Dony De Nuccio e Larissa Laibida encantaram os fãs ao mostrarem as fotos da comemoração dos 5 meses do filho

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 16h12

Dony De Nuccio (38) e Larissa Laibida (33) usaram as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para mostrar os detalhes do mesversário do filho, Leo, o primeiro filho do casal completou cinco meses de vida no último domingo, 24.

No Instagram, eles compartilharam algumas fotos em que o herdeiro aparece usando um macacão azul, ao lado de um bolo no formato do número cinco decorado com ursinhos, e se derreteram pelo pequeno.

"5 meses de amor e bom-humor com essa figuraça nas nossas vidas", escreveu o jornalista na legenda da publicação. Larissa também falou sobre mesversário de Leo. "#tbt recente 24.07.22. 5 meses de muito amor, muitas risadas e agora já aprendendo a sentar e pegar o próprio pé", escreveu a mamãe coruja.

Confira as publicações de mesversário do filho de Dony De Nuccio e Larissa Laibida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dony De Nuccio (@donydenuccio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Laibida (@larissalaibida)

Cirurgia na coluna

Em março deste ano, Dony precisou passar por uma cirurgia delicada na coluna. O jornalista compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece no hospital e deu detalhes sobre a operação, que segundo ele foi um sucesso.

"Com emoção. Foram 30 dias tomando os remédios e as injeções mais potentes pra segurar a dor, a pior em 37 anos (e olha que sou acostumado a ter dor, com uma hérnia que apareceu cedo na vida). Dessa vez foi na correria [...] A cirurgia foi mais longa e maior que o esperado, porque a tomografia indicou uma extrusão bem mais acentuada que o previsto. Uma generosa porção do danado disco intervertebral L5-S1 resolveu escapar e pressionar sem piedade os nervos da coluna, me impedindo de sentar, levantar, deitar ou ter qualquer posição sem urrar dor... Mas deu certo!!!", contou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!