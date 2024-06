DJ Buarque coloca seguranças na maternidade de filho com Bia Miranda

Visando a proteção de seu bebê, DJ Buarque coloca seguranças na maternidade de seu filho com Bia Miranda e é criticado por outros pacientes; veja!

A ex-Fazenda Bia Miranda e seu namorado, DJ Buarque, estão curtindo muito seus primeiros dias como papais. A neta de Gretchen deu à luz ao primeiro filho do casal, Kaleb, na última quarta-feira, 5, e eles permanecem no hospital para seus cuidados iniciais. Com isso, o pai do pequeno tomou uma medida extrema para mantê-lo em segurança.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Raphael Buarque contou que colocou dois seguranças na porta do quarto da maternidade do bebê. No entanto, alguns pacientes do mesmo hospital reclamaram da medida protetiva.

"Vocês acreditam que a mulher do quarto ao lado e algumas pessoas da maternidade se incomodaram e vieram perguntar porque tem dois seguranças na porta do nosso quarto", iniciou Buarque. O DJ ainda contou o motivo pelo casal ter optado por essa proteção extra.

Segundo o famoso, eles passaram por uma situação delicada no hospital, mas não entraram em detalhes sobre o que aconteceu. "Ontem a gente passou por um probleminha, mas como eu sempre sou sem estresse, a Bia é mais explosiva, ela está em paz, a gente poderia falar, sair em página de fofocas, mas a gente preferiu ficar em paz. Ontem aconteceu um episódio horroroso, desesperador aqui, mas enfim... Como a gente tá acostumado, a gente colocou dois seguranças na porta, fora do quarto", disse ele.

Por fim, Raphael disse que algumas pessoas ficaram incomodadas com a presença dos seguranças, mesmo sem algum motivo. "Eu simplesmente estava descansando, a mulher veio dar remédio para a Bia e falou que a mulher do quarto do lado e algumas pessoas do hospital estavam reclamando que tinham algumas pessoas na porta do nosso quarto, sem falar com ninguém, estavam quietas", finalizou ele, sem dar mais detalhes sobre o que ocorreu depois.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Bia Miranda diz ter sentido 'dor insuportável' em parto de primeiro filho

Mais cedo nesta quinta-feira, 6, Bia Miranda apareceu nas redes sociais para dar um relato sobre o parto de seu primeiro filho com DJ Buarque, o pequeno Kaleb. Em conversa com seus seguidores, ela admitiu que o processo do parto foi muito doloroso.

Nos stories de seu Instagram oficial, Bia apareceu para tirar algumas dúvidas de seus seguidores e atualizou como ela e seu bebê estão se sentindo. "Tô bem, levei três pontos. Tô sentindo aquela cólicazinha, e dor nos pontos, que está com gelo, então alivia muito. O Kaleb pegou peito muito rápido. Duas tentativas e ele já fez o bico perfeito para mamar", iniciou ela.

A influenciadora ainda falou que preferiu usar anestesia durante o parto. "Eu aguentei até 8 [cm] de dilatação sem anestesia. Fui para abola, fui para a banheira. Fiquei na banheira bastante tempo, e foi ali onde eu mais sofri. Ai quando eu cheguei a 8 de dilatação, eu fui para cama para começar a fazer força, e ali eu não aguentei. Pedi anestesia, e 15, 20 minutinhos depois, o Kaleb estava quase nascendo", explicou.

Por fim, Bia ainda trouxe um relato sobre ter feito o parto normal para suas seguidoras, que estão grávida e queriam saber mais sobre a experiência. "Não me arrependo nem um pouco de ter feito parto normal. Se eu engravidar de novo, eu vou ter parto normal novamente. É uma dor insuportável? É! Dá uma cólica horrível, extremamente forte, uma coisa que você nunca sentiu na sua vida. Mas você vai aguentar!", finalizou.