DJ Alok aparece com os filhos no colo e surpreende web: ''Eles estão enormes''

Celebrando o Dia dos Pais atrasado, DJ e produtor Alok curte dia de piscina com os filhos, Ravi e Raika, e eles impressionam com crescimento

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 11h07

O DJ e produtor Alok (31) aproveitou a pausa na agenda intensa da sua turnê internacional pela Europa para aproveitar um tempo em família e comemorar o Dia dos Pais atrasado.

Na noite da última segunda-feira, 15, o artista brasileiro compartilhou uma sequência de cliques encantadores com os filhos, Ravi (2) e Raika (1), fruto do seu casamento com a médica Romana Novais (31).

Nos registros, compartilhado no Instagram, as crianças aparecem no colo dele, sorrindo e se divertindo na piscina de um hotel luxuoso em Ibiza, na Espanha: "Agora sim! Cheguei pra curtir atrasado o dia dos pais!", escreveu ele.

Os fãs, é claro, se derreteram pela postagem: "Que momento lindo!", declarou uma internauta. "Muito amor por vocês!", disparou outra. "Eles estão enormes! Família perfeita", disse uma terceira.

DJ e produtor Alok curte dia de piscina com os filhos, Ravi e Raika, em Ibiza, na Espanha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!