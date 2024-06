Diretor de 'High School Musical' entrega sexo dos bebês de Vanessa Hugens e Ashley Tisdale

Kenny Ortega, diretor de 'High School Musical', fala sobre a gravidez simultânea de Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale e entrega o sexo dos bebês

As estrelas de High School Musical, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, estão grávidas e vivendo um momento muito especial ao mesmo tempo. E parece que o sexo de seus bebês foram revelados! Em entrevista a revista People, Kenny Ortega, diretor da trilogia dos filmes da Disney, deixou escapar a informação ao público.

Na conversa, Kenny falou sobre sua felicidade em ver as duas, que eram muito amigas na adolescência, passando por essa gravidez simultânea. "Eu adoro que elas estejam grávidas ao mesmo tempo. Espero que essas duas meninas tenham a chance de se conhecerem, crescerem juntas e se tornarem amigas", disse o diretor, entregando que as atrizes estão esperando meninas.

O diretor e coreografo ainda opinou sobre as duas artistas estarem prontas para essa nova fase. "Ah, acho que as duas estão prontas. Ashley estava muito pronta para seu primeiro filho, e acho que Vanessa também. Acho que elas estão muito animadas, muito, muito animadas por serem mães", disse Kenny.

Vanessa Hudgens está grávida de sua primeira filha com o jogador de beisebol Cole Tucker, sendo que a novidade foi anunciada no tapete vermelho do Oscar de 2024. Já Ashley Tisdale espera por sua segunda herdeira de seu casamento com Christopher French. O casal anunciou a gravidez por meio de uma publicação nas redes sociais com sua primogênita, Jupiter.

Relembre a revelação da gravidez de Ashley Tisdale e Vanessa Hudgens

As atrizes Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale anunciaram sua gravidez ao público com apenas uma semana de diferença. A eterna Gabriella Montez apareceu na cerimônia do Oscar 2024 com um vestido preto justinho, que marcou sua silhueta, já com a barriga bem grande, para contar a novidade ao público.

Já Ashley apareceu nas redes sociais ao lado de seu marido, Christopher French, e a primogênita do casal, Jupiter, em um lindo ensaio de fotos onde eles exibiram as primeiras imagens da barriga da intérprete de Sharpay Evans.

"Mal podemos esperar para te conhecer", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seu amado também celebrou a novidade: "Aqui vamos nós! Eu te amo. Podemos fazer isso", escreveu Christopher.