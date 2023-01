Débora Silva e Mano Walter deixam a maternidade com a filha, Maria Clara

Maria Clara, a filha caçula de Débora Silva e Mano Walter, nasceu na última segunda-feira, 9

Débora Silva e Mano Walter (36) deixaram a maternidade com a filha caçula, Maria Clara, nesta quinta-feira, 12. A menina nasceu na última segunda-feira, 9.

Nas redes sociais, a mamãe compartilhou uma sequência de fotos com a herdeira no colo, e mostrou o look escolhido para irem para casa. Débora surgiu com um vestido longo, rosa, e uma sandália de salto. A bebê estava com um macacão vermelho, uma tiara e manta da mesma cor. Já o cantor, optou por uma calça e camiseta preta, e um tênis estiloso.

"Hora de ir para casa e o sentimento é de gratidão por todos que cuidaram do nascimento da nossa Princesa! Que nosso bom Deus cuide do seu caminho e te abençoe sempre nossa filha! Te amamos Maria Clara", escreveu a mulher de Mano Walter na legenda da publicação.

Débora e o cantor, que também são pais de José, que está com dois anos, anunciaram o nascimento da filha caçula através das redes sociais na última terça-feira, 10. Na ocasião, eles compartilharam algumas fotos de Maria Clara, que nasceu por meio de um parto natural humanizado.

"E nossa vida se encheu ainda mais de luz! Maria Clara nasceu de um parto natural humanizado e respeitoso, rodeada de amor e bençãos ontem à noite - 09/01/2023 - pesando 3,410kg. Somos imensamente gratos por tudo que vivemos nesse momento tão lindo e especial, por isso agradecemos em primeiro lugar ao Bom Deus, que nos deu força e coragem", disseram eles em um trecho da postagem.

Confira as fotos de Débora Silva e Mano Walter deixando a maternidade:

