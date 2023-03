Débora Silva e Mano Walter celebram o segundo mês da filha: "Nós te amamos muito"

Maria Clara, a filha caçula de Débora Silva e Mano Walter, completou dois meses nesta quinta-feira, 9

Maria Clara, filha caçula de Débora Silva e Mano Walter (36), completou dois meses de vida nesta quinta-feira, 9, e os papais fizeram questão de comemorar a data.

Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou a celebração intimista que preparou para comemorar o mesversário da herdeira, e encantou os seguidores ao compartilhar um registro da família ao lado de um lindo bolo todo branco, decorado com flores.

Ao dividir os registro, Débora se declarou para a filha e falou sobre a ausência do primogênito, José (2). "2 meses da nossa princesa Maria Clara! Que Deus abençoe sempre sua vida minha filha, nós te amamos muito! ps: não teve jeito de José participar da foto, quem tem um bebê de 2 anos em casa vai entender kkk", escreveu ela.

Maria Clara, vale dizer, foi batizada no dia 26 de fevereiro, e a influencer fez questão de dividir o momento especial nas redes sociais. Para a ocasião, toda a família surgiu usando um look branco. "Nossa princesa foi batizada! Maria Clara que alegria ver a luz do batismo iluminando sua vida! 'Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram'. - Gálatas 3:27 que Deus abençoe cada passo da sua vida e do seu irmão! Amamos vocês", disse ela.

Confira as fotos do mesversário da filha de Débora Silva e Mano Walter:

