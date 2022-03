Débora Nascimento se emociona ao conhecer o filho de Thaila Ayala: ''Um grande amor''

A atriz Débora Nascimento não segurou as lágrimas ao conhecer o pequeno Francisco

CARAS Digital Publicado em 13/03/2022, às 11h16

Débora Nascimento (36) passou por muita emoção no último sábado, 12. A atriz finalmente conheceu Francisco, filho de Thaila Ayala (35) e Renato Góes (35).

E claro que esse primeiro encontro recebeu uma chuva de registros nas redes sociais. No perfil do Instagram, as artistas publicaram lindos registros do momento especial.

Nas imagens, é possível ver que a titia coruja não conseguiu segurar as lágrimas ao conhecer o pequeno.

"A emoção de conhecer um grande amor, o antigo o novo, o de sempre, para sempre", escreveu ela na legenda da publicação.

Já a mamãe coruja falou mais sobre o encontro. "Dia de MUITO amor por aqui! Francisco conheceu titia @debranascimento e titia @sansantoss. Tão mágico esse momento te apresentar nossa cria pra amigas tão importantes e com tanta história pra contar pro meu pequeno", disse ela.

CONFIRA O ENCONTRO DE DÉBORA NASCIMENTO E FRANCISCO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)