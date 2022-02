Debby Lagranha reúne a família para comemorar os 5 meses do filho: ''Você é luz''

A atriz Debby Lagranha mostrou as fotos da família reunida para comemorar o mesversário do filho caçula, Arthur

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 17h02

Debby Lagranha reuniu a família para comemorar mais um mês de vida do filho, Arthur.

O filho caçula da atriz e médica veterinária completou cinco meses nesta quinta-feira, 10, e para comemorar a data ela fez uma festinha para ele.

Em seu perfil no Instagram, Debby apareceu ao lado do marido, Leandro Amieiro, e a filha mais velha, Maria Eduarda (8). Ela também mostrou Arthur vestindo um body com o desenho do seriado Chaves. Em outros registros, o menino aparece em um barril usando um chapéu igual ao do personagem.

Na legenda, a mamãe coruja se derreteu. "5 meses do meu solzinho. Como passou rápido! Pisquei e meu bebê já está sentando , escolhendo os seus brinquedos favoritos , gargalhando e batendo altos papos (mais um tagarela pra família!)", começou.

"Tá cada dia mais presente na rotina da casa , sempre com seu bom humor e com novidades a todo instante! Obrigada papai do céu por ter mandado um pedacinho daí pra mim. Filho você é luz, brilhe! Muita muita muita muita saúde. Te amo. Feliz 5 meses", declarou ela.

Confira as fotos do mesversário do filho de Debby: