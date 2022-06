Debby Lagranha celebra o nono mês do filho caçula: "Você contagia com toda sua doçura"

Debby Lagranha mostrou a festa temática que organizou para comemorar os nove meses de vida do filho, Arthur

Debby Lagranha (30) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos do mesversário do filho caçula, fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro.

Nesta sexta-feira, 10, Arthur completou nove meses de vida e os papais corujas comemoraram a data com uma festa temática.

A festa de Arthur foi inspirado no filme Monstros S.A, da Disney, e o menino surgiu usando um macacão do personagem Mike Wazowski.

"Há 9 meses eu sou a pessoa mais feliz e completa do universo. Feliz vida meu raio de sol! Espalhe sorrisos por onde passar, você contagia com toda sua doçura. Muita saúde, porque de resto nada lhe faltará. Te amo", de derreteu Debby na legenda.

Aniversário da filha mais velha

Na última segunda-feira, 6, a filha mais velha de Debby, Duda, completou 9 anos de vida e a mamãe coruja escreveu um lindo depoimento para celebrar a data especial.

"Parabéns filha. 9 anos... Parece que foi ontem que estava pegando você no colo pela primeira vez, e diante dos meus olhos tão rápido você cresceu e tá ganhando o mundo. Minha furacão, têm uma energia que nunca vi igual... é agitada, serelepe, consegue estar em todos os cômodos da casa ao mesmo tempo [...]", escreveu ela em um trecho da declaração.

