De biquíni rosa, Viih Tube posa à beira-mar: ''Parece a barriga da Barbie''

À espera da primeira filha com Eliezer, influenciadora e ex-BBB Viih Tube compartilha foto em que aparece de biquíni

A influenciadora digital Viih Tube (22) encheu seu feed de amor neste sábado, 07, ao compartilhar um novo clique em que aparece de biquíni!

Grávida de cinco meses do também ex-BBB Eliezer (32), à espera de Lua, a youtuber encantou os seguidores ao posar durante viagem de férias na praia, exibindo o barrigão. Na foto, publicada em sua conta no Instagram, a loira surgiu sentada em uma cadeira de óculos escuros e usando look de cortinha pink.

"Já escreveu suas metas pra 2023? Aproveita esse fim de semana pra começar segunda-feira com tudo, fazendo um passinho de cada vez pros seus sonhos", escreveu Viih Tube ao legendar o post.

Nos comentários, os fãs elogiaram a mamãe de primeira viagem. "Que barriguinha linda. Parece a barriga da Barbie", "Genteeee, que barrigão. Quem diria Vitória grávida", "A gravidinha mais linda do mundo", "Barrigão lindo!", "Tá linda demaissss", disseram.

Confira a foto de Viih Tube na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube derrete a web ao mostrar a filha chutando

Recentemente, Viih Tube derreteu os fãs ao compartilhar mais um registro de Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, chutando sua barriga.

Grávida de 5 meses, a mamãe de primeira viagem, não escondeu a emoção ao sentir os movimentos da neném em sua barriga e se mostrou ansiosa pelo nascimento da primogênita. “A cada dia os chutinhos ficam mais fortes. Mamãe tá vendo já, você com 5 anos e eu chorando de saudades da barriga assistindo tudo que eu postava, é gostoso demais te gerar minha filha”, disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!