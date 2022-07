De biquíni, Cintia Dicker exibe barriguinha à espera do primeiro filho com Pedro Scooby

Modelo Cintia Dicker curte viagem na companhia do marido, Pedro Scooby, e dos enteados, e mostra barriguinha do primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 12h16

A modelo Cintia Dicker (35) está radiante com a primeira gestação e encantou ao exibe barriguinha à espera do primeiro filho com o surfista Pedro Scooby (33)!

Curtindo viagem em Maraú, na Bahia, na companhia do marido e dos enteados, Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, do relacionamento do ex-BBB com a atriz Luana Piovani (45), a ruiva compartilhou momentos de diversão em família.

Nos Stories de seu Instagram, a mamãe de primeira viagem publicou registros curtindo o dia de calor na piscina e surgiu usando só biquíni, mostrando a barriguinha de gestante.

"Bom dia! Dessa vez conseguimos ficar na nossa casa", disse Cintia ao mostrar o local e as crianças brincando.

Os papais anunciaram a gravidez na última terça-feira, 12. A modelo publicou um vídeo em que aparece pedindo para o ex-BBB comprar itens de bebê, como fraldas, mamadeira e chupeta. "Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o @pedroscooby). Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", declarou Dicker.

Luana Piovani comemora gravidez de Cintia Dicker e Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani demonstrou que está feliz com a novidade na família do ex-marido, Pedro Scooby. A famosa fez questão de compartilhar a novidade em seu perfil no Instagram e comemorar: “Iupiii, a família vai aumentar”.

Confira os registros de Cintia Dicker mostrando barriguinha: