De biquíni cavado, ex-BBB Viih Tube exibe barrigão gigante na piscina

Na reta final da gestação, Viih Tube exibe barrigão enorme em dia de piscina; veja

A ex-BBB Viih Tube (22) deixou os seguidores apaixonados no último domingo (19). É que a influenciadora mostrou seu barrigão enorme em novos registros durante o dia de piscina no sobrado de sua mansão.

Em seu Instagram, a namorada de Eliezer (32) aparece se refrescando do calor de São Paulo. De cabelo preso e sem maquiagem, a futura mamãe de Lua surgiu usando um conjuntinho de biquíni cor-de-rosa. O visual fez com que a musa exibisse a barriga de gestação enorme, que, inclusive, já está com o umbigo saltando.

Vale ressaltar que recentemente Viih Tube publicou um clique encantador na reta final de sua gestação! A influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil encantou os seguidores ao posar só de roupão acompanhada de seus dois pets, Lilo e Stitch.

“Eles sabem que são as coisas mais gostosas desse mundo, eles sabem”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

VEJA O STORY DE VIIH TUBE:

Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube e Eliezer mostram quartinho pronto da primeira filha: "Meu tudo"

Viih Tube e Eliezer finalizaram o quarto da primeira filha, Lua. A ex-BBB fez um texto emocionado, explicou detalhes da sua reação ao ver o local pronto e falou sobre a importância de ter sua família. Ela também agradeceu ao namorado e disse acreditar que ele não se imaginava merecedor de receber tanto amor.