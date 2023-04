De biquíni cavado, Bruna Biancardi exibe barriguinha no início da gestação

No início da gestação, Bruna Biancardi que está grávida de Neymar, exibiu a barriguinha em dia de piscina; veja

A modelo Bruna Biancardi (29) deixou os seguidores apaixonados no último sábado, 22. É que a influenciadora deixou à mostra a barriguinha no início da gestação em novos registros durante o dia de piscina em sua mansão, na companhia da amiga Adenacia Anastasia.

Em seu Instagram, a eleita do craque de futebol Neymar Jr. (31) aparece se refrescando do calor carioca. De cabelo solto e biquini florido, a futura mamãe fez um vídeo na beira da piscina falando da ansiedade de esperar a chegada do primeiro bebê do casal enquanto acariciava a barriguinha.

"Jesus preparou tudo que estamos vivendo. Titia não vê a hora de carregar você no colo e orar com você", escreveu Adenacia.

Vale ressaltar que Bruna e Neymar anunciaram a gestação nas redes sociais na última terça-feira, 18. O craque já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, com a influencer Carol Dantas.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo, filho(a), estamos ansiosos por você", escreveu a influencer.

VEJA O STORY DE BRUNA BIANCARDI:

Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, Bruna Biancardi fala sobre o nome do filho com Neymar Jr: 'Difícil'

Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para responder algumas curiosidades sobre a sua primeira gravidez e contou que o casal ainda não sabe o sexo do bebê.

“Acho que é baby girl [menina], papai acha que é baby boy [menino]”, disse ela. Inclusive, ela contou que os dois ainda não decidiram o nome do filho. “É a parte mais difícil. É um evento. A gente fica sentado depois do jantar conversando, pedindo ideias, falando os nomes que a gente gosta, vendo listas no Google... Ainda não temos nada definido”, declarou.