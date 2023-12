De biquíni, Bruna Biancardi amamenta Mavie à beira da piscina: "Juntinhas"

Curtindo seus últimos dias do ano, Bruna Biancardi amamenta sua filha, Mavie, na piscina e se refresca em dia de calor; confira a foto!

A modelo Bruna Biancardi estourou o fofurômetro com um novo registro de sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr,Mavie, de 2 meses. Nesta sexta-feira, 29, a mamãe aproveitou um dia de sol na piscina e mostrou um clique encantador com a bebê nas redes sociais.

De biquíni, a influenciadora digital apareceu sentada em um banco de balançar no deck da piscina. Com um chapéu cobrindo seu rosto, Bruna segurou sua herdeira no colo para lhe amamentar enquanto elas se refrescavam.

Na legenda, a famosa se derreteu por Mavie. "Nosso verão juntinhas", escreveu Bruna na legenda da publicação. Com comentários limitados, seus amigos elogiaram as lindas fotos da dupla. "Muito amor em uma foto só!", disse um. "Que delícia de fotooooo", declarou outro. "Vocês duas são só amor", disparou mais um.

Confira a publicação:

Solteira, Bruna Biancardi recebe elogio de modelo em nova foto

Na última quinta-feira, 28, Bruna Biancardi fez questão de mostrar que já está na pista após o término de seu relacionamento com Neymar Jr. A modelo e influenciadora digital exibiu a sua barriga 2 meses após o parto da pequena Mavie e encantou seus seguidores com novas fotos na piscina.

De biquíni fininho e óculos escuros, a famosa arrasou nos cliques e elevou a temperatura das redes sociais. Solteira há publicamente a pouco tempo, Bruna já conquistou o olho de outros pretendentes. Com a foto compartilhada no seu perfil oficial do Instagram, Bruna recebeu um elogio do modelo Murilo Dias.

O influenciador, que já participou do reality show Soltos Em Floripa, fez questão de deixar um comentário na foto da gata para flertar com ela. "Você é muito linda", escreveu Murilo na publicação. Tímida, Bruna respondeu o comentário com um emoji sorrindo e um macaquinho que escondia o rosto.