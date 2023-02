De biquíni branco, Viih Tube exibe o barrigão ao fazer dancinha: ''Vou sentir saudade''

Grávida da primeira filha, ex-BBB Viih Tube posta vídeo dançando em dia de sol e mostra barrigão à espera de Lua

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) está radiante com a gestação! À espera de sua primeira herdeira com o também ex-BBB, Eliezer (33), ela exibiu o barrigão nas redes sociais!

Já quase na reta final da gravidez de Lua, a influenciadora digital aproveitou o dia de sol na manhã desta sexta-feira, 10, para renovar seu bronzeado. Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou um vídeo em que aparece fazendo dancinha ao som da música Bad, de MC Luan da BS.

"Vou sentir tanta saudade da barriga, tenho certeza", declarou Viih na legenda da postagem, recebendo chuva de elogios dos seguidores.

"Que barrigão lindoooo", "Tá uma grávida linda mesmo!", "Ficou com o corpo lindo durante a gravidez, radiante", "Muito linda e plena! Que venha Lua com muita saúde", disseram os fãs nos comentários.

Confira Viih Tube exibindo o barrigão de Lua:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube se pronuncia sobre Eliezer não colocar sobrenome dele na filha

Após Eliezer se pronunciar sobre não colocar o próprio sobrenome na filha Lua, foi a vez de Viih Tube vir a público atualizar seus fãs. O ex-BBB causou polêmica ao contar na manhã do dia 7, que pretendia que a filha se chamasse "Lua Di Felice", levando apenas o nome da mãe.

Horas depois, Viih Tube esclareceu a situação e disse: "Deixa eu explicar para vocês. O Eli achou bonitinho o Di Felice. Ele acredita muito em astrologia e acha muito forte o nome, ele gostou. Agora, sinceramente, ele está repensando porque acabou de descobrir que para viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema por não estar com o sobrenome no documento", começou ela.

"Aí falou em viajar e com a filha, ele está repensando. Nem a gente sabe ainda, não fiquem preocupados não. Mas, realmente, o Di Felice do meu nome eu acho muito bonito. E ele também. E assim, é besteira tudo isso, nem nós estamos tão preocupados. As pessoas nem sabiam que o Di Felice era meu", finalizou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!