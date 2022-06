Day Mesquita mostra sua barriguinha de grávida na web

Esperando o primeiro filho, Day Mesquita comemora o crescimento da barriguinha e mostra novas fotos para os fãs

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 14h28

A atriz Day Mesquita está radiante com o crescimento de sua barriguinha de grávida. Esperando o nascimento do primeiro filho, ela fez um novo ensaio fotográfico em Itaipava, no Rio de Janeiro, e mostrou alguns cliques para os fãs.

Nas imagens, ela posou de top e calça soltinha, e deixou à mostra sua barriguinha saliente. Na legenda, a artista disse: “De uns dias atrás num lugar superespecial e em boas companhias”, disse ela.

As fotos foram feitas pelo marido dela, o ator e produtor Pedro Says. A atriz está no quinto mês de gestação e anunciou a gravidez no início do mês de maio. "Eu e o Pedro já conversávamos sobre aumentar a família, moramos juntos desde 2019 e temos duas filhas que adotamos, só que até então de quatro patas (risos)! A boa notícia veio antes do que imaginávamos e esse bebê já é muito desejado e amado...", disse ela na época.

E completou sobre o teste positivo da gravidez: "Foi uma surpresa! Senti um misto de emoções que nem consigo explicar. É tudo muito novo, estou aos pouquinhos entendendo esse milagre que é essa vida que cresce aqui dentro. Estou gestando um bebê e gestando também essa nova fase minha como mulher, agora mãe, que cresce diariamente em aprendizados e amor", contou.

Fotos de Day Mesquita mostrando a barriguinha de grávida: