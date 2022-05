Day Mesquita está grávida do primeiro filho: 'Misto de emoções'

Day Mesquita confirma que terá seu primeiro filho com o ator e produtor teatro Pedro Says

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022

A atriz Day Mesquita (36) será mamãe! Nesta segunda-feira, 9, ela contou que está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator e produtor teatro Pedro Says. A artista está com 17 semanas de gestação e ainda não sabe o sexo do bebê.

“Eu e o Pedro já conversávamos sobre aumentar a família, moramos juntos desde 2019 e temos duas filhas que adotamos, só que até então de quatro patas (risos)! A boa notícia veio antes do que imaginávamos e esse bebê já é muito desejado e amado... Agora estamos ansiosos para saber o sexo do bebê e então escolher um nome porque cada hora é um novo apelido”, disse ela.

Day Mesquita ainda relembrou a emoção de ver o teste positivo. “Foi uma surpresa! Senti um misto de emoções que nem consigo explicar. É tudo muito novo, estou aos pouquinhos entendendo esse milagre que é essa vida que cresce aqui dentro. Estou gestando um bebê e gestando também essa nova fase minha como mulher, agora mãe, que cresce diariamente em aprendizados e amor”, contou.

Recentemente, a atriz brilhou como a protagonista da novela Amor Sem Igual, da Record TV, e está confirmada no elenco da minissérie Tudo de Bom, que será exibida no streaming e é escrita por Ajax Camacho, Lúcio Manfredi e Ingrid Zavarezzi.

