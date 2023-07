Daniella Sarahyba faz relato sincero sobre ganho de peso durante a amamentação

A modelo Daniella Sarahyba fez um desabafo sobre a dificuldade de perder peso durante o período que está amamentando o filho

A modelo Daniella Sarahyba, de 39 anos, usou as redes sociais para fazer um relato sobre sincero sobre a dificuldade que tem encontrado para perder peso após o nascimento de seu terceiro filho, Armando, de três meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Wolff Klabin.

Nos Stories do Instagram, ela contou que ao contrário de outras mulheres, não perdeu peso durante a amamentação do filho, mas engordou. O motivo é que seu filho mama cerca de nove vezes ao dia, com isso, ela sente muita fome.

"Tem gente que emagrece amamentando. Eu não, eu sito muita fome. A verdade é que engordei... Eu preciso muito voltar ao meu peso. Não é fácil com 39 anos, é muito mais difícil do que as minhas outras duas gestações, mas eu vou conseguir... Não tenho coragem de falar o meu peso ainda, mas eu vou falar em breve", começou ela, explicando que está há sete dias sem comer doces.

Mesmo não contando o peso, Daniella revelou que engordou três quilos durante o período que passou viajando. Ela postou uma foto que tirou durante um passeio e relatou que quer perder 11 quilos. "Passei duas semanas viajando. Cheguei em casa hoje e me pesei. 11kg a mais. Faltavam 8 kg, lembram? Mas agora faltam 11kg! Estou escrevendo isso porque tenho certeza que não sou a única e que tem outras mulheres amamentando que também engordaram. Faz parte! Minha intenção aqui é ajudar outras mães que estão nessa fase", afirmou.

A modelo ainda avisou que agora vai cuidar da alimentação e focar nos exercícios físicos. "Hoje virei a chave! Importante é que sempre dá pra melhorar. Cuidar da alimentação e fazer atividades físicas é fundamental no emagrecimento. Comecei uma nova fase! Me permiti a comilança e gula sim, mas agora vou cuidar melhor da minha alimentação! Vou tentar dar algumas dicas aqui durante esse processo", prometeu.

Vale lembrar que Sarahyba também é mãe de Gabriella, de 11, e Rafaella, de 8.

Confira a publicação:

Daniella desabafa sobre o ganho de peso na amamentação - Reprodução/Instagram

Sarahyba se derrete ao surgir amamentando o filho

Daniella Sarahyba compartilhou um momento fofo e íntimo. A esposa do empresário Wolff Klabin, publicou uma série de fotos em que aparece amamentando o filho caçula, Armando. Em um momento sereno, ela registrou a bebê se alimentando e destacou que não abre mão de estar pertinho do pequeno. "Entre festas e compromissos, não abro mão do meu bebê por perto sempre que consigo. É como é bom estar com ele assim, tão pertinho de mim", legendou ela na publicação.