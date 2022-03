Daiana Garbin se declara para a filha com homenagem emocionante: ''Mulher que me ensinou tanto''

No Dia da Mulher, Daiana Garbin emocionou ao fazer uma homenagem para a filha, Lua

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 11h58

Na última terça-feira, 9, Daiana Garbin (40) celebrou o Dia Internacional da Mulher com uma declaração para a filha, Lua (1).

A jornalista compartilhou um lindo registro com a herdeira no colo e comentou o tanto que aprendeu com ela em pouco tempo de vida.

"A mulher que me ensinou tanto, em tão pouco tempo. A menina mais forte e alegre que eu conheço. A pequena que faz eu me sentir a mulher mais importante do mundo quando diz: 'Mamãe, amo!'. Te amo minha Lua, minha luz, minha força, minha vida!", declarou a esposa de Tiago Leifert (41).

Em 29 de janeiro, Tiago Leifert e Daiana Garbin emocionaram a web ao revelarem que Lua está com câncer nos olhos.

Nos comentários, a mamãe coruja e a filha receberam uma chuva de amor: "Lindeza de mulher ela é, e lindeza e fortaleza de mulher você é!!!!! PARABENS PELO NOSSO DIA!!!!!!", disparou Fernanda Gentil; "Lua muito fofa!!! Muita luz pra ela!!! A gente sempre torceu muito para esse casal ganhar uma princesa como ela", comentou Boninho.

