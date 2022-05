Daiana Garbin choca fãs ao exibir a semelhança de Lua com Tiago Leifert pequeno: ''Xerox''

Carinha do papai!

Daiana Garbin publicou um clique antigo do marido, Tiago Leifert e chamou atenção da semelhança dele com a filha, Lua

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 17h07

Nesta segunda-feira, 23, Daiana Garbin decidiu usar suas redes sociais para fazer uma comparação de seu marido, Tiago Leifert(42) com a filha, Lua (1), que chocou a web.

A jornalista publicou um clique do amado, onde ele aparece ainda pequeno, usando roupas de criança e com os cabelinhos bem claros, mostrando uma incrível semelhança com a filha, Lua.

Na legenda, a mamãe babona brincou: "Seria a Lua ou o Papai?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Xerox", disse um. "Muito igual!", falou outro. "A Lua é a cópia autenticada", escreveu um terceiro.

Confira a chocante semelhança que Daiana Garbin mostrou da filha, Lua com o marido, Tiago Leifert, pequeno: