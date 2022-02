Daiana Garbin atualiza fãs sobre estado de saúde da filha com Tiago Leifert após quimioterapia

Jornalista Daiana Garbin comentou sobre o tratamento da filha, Lua, de um ano, que está lutando contra câncer ocular raro

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h49 - Atualizado às 14h35

A jornalista Daiana Garbin (40) usou suas redes sociais para falar sobre a saúde da filha com Tiago Leifert (41).

A pequena Lua, de apenas um aninho, está em tratamento contra um câncer ocular raro, e a mãe coruja tranquilizou os fãs sobre o estado da pequena.

Na noite de segunda-feira, 21, ela participou de uma live com a Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) para falar sobre o Fevereiro Laranja, mês dedicado à leucemia. Após a transmissão, Daiana Garbin aproveitou para agradecer aos seguidores pelo carinho e mensagens de apoio nos Stories de seu Instagram.

"Quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua. Muitas pessoas perguntando na live como ela está. Ela está ótima! A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado (19) e a nossa menina é muito forte, ela é um tourinho!", disse ela.

"Ela está se recuperando superbem, já está correndo a casa inteira, dando risada. Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho e pelas orações de vocês. Um beijo enorme e boa noite", concluiu.

Recentemente, Daiana e Leifert revelaram que a herdeira está com retinoblastoma, que foi descoberto em outubro do ano passado.

Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin ganha roupão de líder do BBB 22

Tiago Leifert mostrou que a filha, Lua, ganhou a versão mini do roupão do líder da produção do reality global BBB 22. “Lua ganhou um roupãozinho de liderzinha”, escreveu ele, que ainda brincou: “E eu sei quem ela indicaria”.

Confira a postagem de Daiana Garbin: