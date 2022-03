Daiana Garbin aproveita tarde ensolarada na piscina com a filha, Lua

A jornalista Daiana Garbin publicou um lindo registro da filha, Lua, curtindo um dia de piscina

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 16h59

Daiana Garbin (40) dividiu lindos registros do seu final de semana em família e encantou os seguidores.

No perfil do Instagram, a jornalista compartilhou cliques com a filha, Lua (1), curtindo um dia ensolarado na piscina e ainda brincou sobre o 'perrengue' em tirar fotos com a pequena.

Para a ocasião, a apresentadora apostou em um maiô com animal print e a herdeira um maiô florido.

"Eu: Lua, vem tirar foto com a Mamãe?/ Lua: Nãoooooo, piscina sozinha!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Os admiradores se derreteram com a fofura. "Que coisa mais fofa!!!!", "Vontade de apertar essas perninhas", "Linda e independente", "Mamãe que lute! Lindeza essa princesa", comentaram.

CONFIRA OS CLIQUES DE DAIANA GARBIN E LUA