Continuando as comemorações, Viih Tube cria mini spa para ensaio de 2 meses da Lua

Viih contou que mesmo com a rotina apertada, tirou o dia para montar um mini spa para ensaio da filha

Viih Tube mostrou para os seus seguidores os bastidores da montagem do cenário do mini spa que ela fez para ensaio fotográfico celebrando os dois meses de Lua, sua filha com o ex-BBB, Eliezer. O ensaio aconteceu nesta terça-feira, 13.

"Gente, eu tenho mil coisas para fazer: do babytube, de trabalho, de publicidade, de entrega, de conteúdo, e eu estou fazendo o que?", iniciou o vídeo, contando sobre a rotina corrida e mostrando logo em seguida o mini spa que está fazendo, o cenário conta com uma poltrona, brinquedinhos simulando itens de beleza, pantufas e um notebook. Confira os detalhes do ensaio:

Viih Tube rebate críticas a 'mesversário' luxuoso de Lua

Viih Tube decidiu se pronunciar após receber críticas pela festa luxuosa de "mesversário" que fez para a filha Lua Di Felice, que completou 2 meses na sexta-feira, 09. A festa que tinha como tema Xou da Lua, em referência e homenagem a Xuxa.

A influencer reconheceu no Stories do Instagram que a superprodução é mesmo excessiva, de certa forma rebatendo as críticas explicando aos seus seguidores que muita coisa acontece através de permuta.

"Vi muita gente comentando 'Nossa, que exagero'. Gente, óbvio que é exagero. Não é comum fazer 'mesversário' tão completo assim", disparou ela.

Viih explicou que só é possível fazer algo tão caprichado por causa das marcas e empresas que a apoiam: "Duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis não fariam todo mês pelos filhos de vocês. Só consigo imaginar ela quando crescer e assistir a todo esse amor".

A influenciadora também disse que tudo isso faz parte do que ela se propõe a fazer nas redes sociais: "Sem contar que dar ideias para vocês faz parte do meu trabalho e conteúdo. Eu amo".