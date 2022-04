Completando 33 anos, Fred curte momentos especiais com Cris

Fred curte seu aniversário ao lado do herdeiro e derrete os fãs

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 15h19

Fred (33) está ficando mais velho nesta segunda-feira, 25!

E, é claro que o youtuber recebeu uma visitinha mais do que especial de seu herdeiro, Cris (9 meses).

Através dos Stories de seu Instagram, ele publicou diversos registros de momentos de carinho entre os dois.

No primeiro vídeo, o pai-coruja apareceu dando um cheiro no cangote do filho e escreveu: “Ó quem chegou, meu maior presente da vida!”.

Em seguida, gravou o bebê fazendo acariciando sua barba. “Carinho no ‘popói’!”, disse.

O atleta também postou um registro do rostinho do pequeno e deu zoom na foto para mostrar seu reflexo no olho dele.

Vale lembrar que Cris é fruto do relacionamento do jogador com Bianca Andrade (27). Os dois anunciaram o término do relacionamento recentemente.

Confira registros dos momentos de carinho entre Fred e Cris: