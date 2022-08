Com vídeo encantador, Karoline Lima se declara ao comemorar primeiro mês da filha: "Tudo por você"

A influenciadora digital Karoline Lima postou um vídeo ao lado da filha, Cecília, e prestou uma linda declaração em seu primeiro mês de vida

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 15h01

Karoline Lima (26) encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo fofo em que aparece com a filha, Cecília, que completou seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 10.

Nas imagens publicada em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital aparece trocando a menina, fruto de seu relacionamento com o jogador Éder Militão (24), e se declarou para ela.

"Tudo por você, filha. O primeiro mês de uma eternidade juntas. Te amo!", afirmou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação, colocando a música Por Você, do Barão Vermelho, como trilha sonora do vídeo.

A publicação deixou os fãs encantados, e eles deixaram vários elogios nos comentários. "Ah que amor. Que vídeo mais lindo", disse uma seguidora. "Coisa linda", escreveu outra. "Muito amor", se derreteu uma internauta. "Linda demais gente! Deus te abençoe, Cecília", falou uma fã.

Confira a declaração de Karoline no primeiro mês de vida da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Perda de peso

Karoline Lima impressionou seus seguidores ao mostrar a barriguinha pós-parto. No Instagram, a influenciadora dividiu com seus seguidores a sua barriguinha 10 dias após dar à luz Cecília, fruto de seu relacionamento com Éder Militão. No registro, ela apareceu em frente ao espelho e exibiu a barriga trincada na foto compartilhada pela manhã.

