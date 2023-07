Com moletom de quase R$ 3 mil, filha de Karoline Lima esbanja fofura

Filha de Karoline Lima e Éder Militão dá show de fofura ao surgir toda estilosa com peça de grife

A filha de Karoline Lima e Éder Militão, Cecília, de um ano, deu um show de fofura em novas fotos com a mãe. Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora encantou ao compartilhar cliques cheios de felicidade com a pequena no colo.

Nos registros, a dupla apareceu cheia de estilo e a bebê roubou a cena com seu look do dia. Isso porque, Cecília apareceu usando um moletom de grife, que custa quase 3 mil reais. Vestindo a peça de R$ 2.670, a herdeira do jogador de futebol com a loira esbanjou sua fofura com luxo.

"Sorrisinho da mamãe", escreveu Karoline Lima na legenda da publicação, em que posaram sorridentes. Nos comentários, os internautas babaram pela neném carismática. "Ah não, esse sorriso", derreteram-se. "Lindas demais", elogiaram outros.

No aniversário de um ano da filha, Karoline Lima dividiu opiniões ao trocar de vestido três vezes. Além disso, o evento deu o que falar nas redes sociais com sua decoração luxuosa e episódios como expulsão de convidada.

Veja os cliques de Karoline Lima e Cecília:

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida na segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial.

Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Nos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.