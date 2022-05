Com look de academia, Virginia Fonseca exibe barriga da gravidez: ''Neném no forninho''

Virginia Fonseca surgiu em frente ao espelho com top e calça de academia e mostrou a barriga da segunda gestação

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 14h31

Virginia Fonseca (23) atualizou as suas redes sociais com um novo registro exibindo a sua segunda gestação.

A influenciadora digital compartilhou uma foto em frente ao espelho e mostrou o crescimento da sua barriga, mais um fruto do seu casamento com Zé Felipe (24).

Na imagem, ela posa com top e calça de academia na cor azul-turquesa e uma camiseta por cima.

Já na legenda, a mãe de Maria Alice comentou sobre os preparativos para o aniversário de um ano da herdeira. "Quarta feira mara!! Acordei, tomei meu café da manhã com meu gato, fui p pilates, fiz 40min de esteira e agr estou indo ver o espaço que vai ser a festinha de 1 ano da Tutti Frutti com meu neném no forninho acompanhando tudo, boraaa!!!", escreveu ela.

Logo os admiradores da loira lotaram os comentários. "Muito linda", "Você grávida fica mais linda ainda", "Maravilhosa demais", "Perfeição", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA