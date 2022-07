Com linda e inédita foto da filha, Leticia Cazarré agradece carinho do público

A esposa de Juliano Cazarré dividiu um clique inédito de Maria Guilhermina para celebrar 160 mil seguidores nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 12h19

Leticia Cazarré (38) usou as suas redes sociais neste sábado, 30, para celebrar uma conquista no Instagram. A esposa de Juliano Cazarré (41) alcançou a marca de 160 mil seguidores e fez questão de agradecer.

No perfil, ela compartilhou uma foto inédita e fofíssima da filha, Maria Guilhermina, e agradeceu o carinho do público com a situação da herdeira.

"160 mil seguidores. Há 40 dias, saíamos do Rio de Janeiro rumo a São Paulo na esperança de dar à nossa pequena Maria Guilhermina a maior e melhor chance de chegar ao mundo com saúde, e já sabíamos que ela aumentaria nosso amor e nos ensinaria muito", disse ela.

Na sequência, Leticia comentou sobre o grande número de seguidores. "O que não podíamos imaginar é que esse amor por ela se multiplicaria imensamente, brotando também em milhares de corações pelo Brasil e pelo mundo afora!".

Por fim, ela comentou as mensagens que vem recebendo. "Sei que as quase 100 mil pessoas que chegaram recentemente vieram trazendo carinho, fé e esperança… ou a velha máxima cristã: 'Fé, Esperança e Caridade'! Muito obrigada a todos vocês, sintam-se abraçados!", concluiu ela.

