Com fotos inéditas, Camila Coelho comemora o sexto mês do filho: "Amor mais puro"

Camila Coelho (34) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de registros inéditos de seu filho, Kai, que completou seis meses de vida neste domingo, 5.

Em seu perfil no Instagram, a empresária e influenciadora digital mostrou vários momentos em que o menino surge sorridente, inclusive um vídeo em que o pequeno gargalha ao brincar com o papai, Ícaro Brenner, e celebrou o seu mesversário.

"6 meses do Kai! 6 meses da alegria e amor mais puro que já vivemos!", declarou a mamãe coruja, que fez uma confissão. "O último vídeo me faz chorar de alegria", contou ela, ao compartilhou a gravação do marido brincando com o filho.

Os internautas se derreteram com a publicação. "Que risada mais gostosa! Kai é pura luz! Que papai do céu abençoe", disse uma seguidora. "Ele é tão fofo", comentou outra. "Que coisa mais linda", escreveu uma fã. "O neném mais lindo… que sorriso!", falou mais uma.

Confira as fotos e vídeos do filho de Camila Coelho:

Primeira vez na praia

Recentemente, Camila Coelho mostrou seu filho na praia pela primeira vez. Em seu perfil no Instagram, a morena, que mora nos Estados Unidos, compartilhou registros do passeio em família em um dia ensolarado na praia de Miami. "Primeiro dia de praia do nosso pequeno!!! #family #son #motherhood", disse a mamãe coruja na legenda da publicação.

