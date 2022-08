Com festa temática, Paula Amorim e Breno Simões comemoram 2 meses do filho

Nas redes sociais, Paula Amorim e Breno Simões mostraram os detalhes da festa de dois meses do filho, Theo

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 18h53

Paula Amorim (33) e Breno Simões (34) encantaram os seguidores das redes sociais ao mostrarem as fotos do mesversário do filho. Nesta terça-feira, 16, o primeiro filho do casal, Theo, completou dois meses e os papais fizeram uma festinha em casa para comemorar a data.

Nas redes sociais, os ex-BBBs e o herdeiro surgiram usando looks pretos e com bandanas. A comemoração teve como tema Rock'n Roll e o bolo foi em formato de uma motocicleta, decorado com um ursinho e uma criança com uma guitarra.

"2 meses do Theo. Ainda em clima de dia dos pais, o mesversario do Theo é no estilo do papai! Rock’n Roll! Afinal, um é a cara do outro né?! Pro Tetheo é tudo ou nadaaaa?!", contou Paula Amorim na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pelos cliques. "Família linda", disse uma internauta. "Que amor. Theo está grandão", comentou outra. "Para o Theo é tudo de mais maravilhoso nessa vida", afirmou uma seguidora. "Ah que lindos. Um viva para o Theo", falou uma fã.

Confira as fotos do mesversário do filho de Paula Amorim e Breno Simões:

Novo visual

Paula Amorim está com novo visual! A ex-BBB apareceu com o cabelo mais curto e contou que cortou os fios em casa. "Puerpério, eu e meu cabelo cortado com tesourinha de unha. Por mim mesma, transição finalizada", disse ela.

