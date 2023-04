Com festa temática, Bruna Hazin e Jonas Esticado comemoram mesversário do filho

A influenciadora digital Bruna Hazin e o cantor Jonas Esticado fantasiaram o filho para comemorar seu sexto mês de vida

João Miguel, filho de Bruna Hazin e Jonas Esticado (28), completou mais um mês de vida neste último domingo, 23, e ganhou uma linda festa temática dos papais.

Na tarde desta segunda-feira, 24, a influenciadora digital postou no feed do Instagram as fotos da comemoração do sexto mês de vida do herdeiro, e encantou os fãs ao compartilhar os detalhes da festa, que teve como tema o filme Toy Story. Além disso, ela ainda mostrou o pequeno fantasiado do personagem Woody.

Ao compartilhar os registros, a mamãe se declarou. "Ainda sobre ontem. Amo comemorar tua vida, meu príncipe! Te amo ao infinito e além", escreveu a mulher de Jonas na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelos cliques da festa de mesversário de João Miguel. "Lindo", disse uma seguidora. "O cowboy mais lindo que eu já vi", comentou outra. "Não tenho um pingo de estrutura", confessou uma fã. "Lindos, parabéns pelo príncipe. Deus abençoe muito", desejou uma admiradora.

Confira as fotos do mesversário do filho de Bruna e Jonas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Hazin (@brunahazin)

Claudia Raia comemora mesversário de Luca

O filho de Claudia Raia (56), Luca, completou dois meses de vida no dia 11 de abril, e a atriz compartilhou um vídeo mostrando como foi o mesversário do herdeiro caçula, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello (53). Ela chamou a atenção com os detalhes do evento realizado em sua mansão.

Aproveitando o clima da Páscoa, a famosa comemorou o momento com uma festinha decorada com coelhos e chocolates. Os objetos foram todos pensados em tons claros, até mesmo os docinhos. Além de impressionar com a decoração fina, Claudia surpreendeu com a maneira como festejaram a data, já que ela e os familiares cantaram uma música bem baixinho em frente ao bolo personalizado para Luca.

