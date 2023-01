Com biquíni tomara que caia, Carol Dias exibe barrigão ao completar de 31 semanas de gestação

Esposa de Kaká, Carol Dias exibiu toda a sua beleza ao entrar no sétimo mês de gestação da segunda filha, Sarah

Grávida da segunda filha, a modelo Carol Dias (27) tem usado suas redes sociais para compartilhar com os seguidores cada etapa de sua espera por Sarah, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador Kaká (40).

Para deixar registrado, a influenciadora compartilhou uma série de cliques para mostrar seu barrigão, ao completar 31 semanas de gestação. “31 semanas e 5 dias”, escreveu a mamãe coruja, com orgulho, na legenda da imagem.

“Mamãe e Sarah estão lindas”, afirmou uma internauta nos comentários do post. “Que Deus abençoe sua neném”, desejou outro. “Vem, Sarah!”, disse uma terceira. “Gravidinha mais linda!!”, ressaltou mais uma.

Carol Dias, resolveu inovar e cortar o cabelo da herdeira! A influenciadora compartilhou uma foto exibindo o novo visual de Esther, de dois aninhos.

Grávida, Carol Dias encanta ao deixar barriguinha à mostra

Grávida de seis meses à espera de Sarah, a esposa do ex-jogador de futebol Kaká, com quem já tem Esther, de dois aninhos, encantou ao publicar a sequência de registros de um ensaio fotográfico. Nas imagens, a influenciadora aparece com a barriga de gestante de fora.