Com barrigão explodindo, Viih Tube passa perrengue ao tentar depilar as partes íntimas

VIDA REAL! Viih Tube se diverte ao enfrentar perrengue na reta final da gestação; veja o vídeo

Contando os minutos para o nascimento da filha, Lua, Viih Tube (22) está registrando cada momento, inclusive, os perrengues. Na manhã desta segunda-feira, 27, a ex-BBB arrancou muitos risos dos internautas ao mostrar a vida real da rotina de uma grávida.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mulher de Eliezer (32) revelou que está incapacitada temporariamente de fazer algumas coisas, como depilar as partes íntimas, devido ao tamanho da barriguinha da gestação, que está na reta final.

"E agora o que eu faço? Quando a barriga não me deixa mais ver a viihtubezinha", brincou ela ao surgir de biquíni com uma lâmina nas mãos.

Nos comentários, a mamãe de primeira viagem recebeu diversas dicas para acabar com o perrengue: "Eu sentava e colocava um espelho na minha frente, ainda sim era difícil, mas já ajudava bastante", aconselhou uma. "Triste era não conseguir nem ver o dedo do pé, amarrar um tênis, as dificuldades do fim da gravidez", disse outra. "Na minha época eu tirava só sentindo mesmo com os dedos onde tinha os pelos. E passava com cuidado o aparelho", falou uma terceira.

Vale lembrar que ainda na tarde deste domingo, 26, fez questão de presentear os fãs com os belos registros de um ensaio fotográfico que fez em seu lar, na companhia do amado, Eliezer, para registrar os últimos momentos da gestação.

Viih Tube e Eliezer se casam no civil

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube e o ex-BBB Eliezer oficializaram o casamento no civil, na última terça-feira, 21. "Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no rock in rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! As vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", disse ela.