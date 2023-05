Cobrindo apenas o necessário, Viviane Araújo exibe barrigão de grávida: ''Maravilhosa''

Seminua, Viviane Araújo exibe barrigão de grávida em ensaio deslumbrante; veja

A atriz Viviane Araújo (48) chamou a atenção ao compartilha uma foto grávida. Nesta quinta-feira, 11, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou o clique de um ensaio deslumbrante que realizou enquanto gerava Joaquim.

No registro, a musa de Carnaval posou arrasadora, cobrindo apenas o necessário com uma espécie de roupão branco. Para combinar, ela surgiu segurando flores também brancas.

Dando um show de beleza e delicadeza, Viviane Araújo esbanjou suas curvas esculturais e seu barrigão com o primogênito no ventre.

Nos comentários da lembrança especial, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Linda! Perfeita!", exclamaram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Nos últimos dias, a famosa comemorou oito meses de Joaquim com mais uma festinha especial. O garoto é fruto de seu casamento com Guilherme Militão após ter feito fertilização in vitro e com a ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora.

Veja a foto de Viviane Araújo grávida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Filho de Viviane Araújo dá show de fofura com look de escola de samba: ''Lindo''

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão (34), Joaquim deu um show de fofura em novas fotos na rede social da mãe. No domingo, 23, a famosa compartilhou cliques do herdeiro brincando e encantou ao mostrá-lo com um look especial.

Rainha de Carnaval, a atriz exibiu o garoto usando um look da escola de samba do Salgueiro. Vestindo uma camiseta vermelha com o logo da escola e uma bermuda branca, Joaquim esbanjou estilo ao combinar o conjuntinho com tênis vermelhos.

"Só no balancinho! Bom domingo pra todos", publicou Viviane Araújo mostrando como está curtindo o seu final de semana com o herdeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas logo babaram com tanta fofura. "Ele é todo fofo, lindo e parece uma criança muito feliz", escreveram os fãs. "Que fofo", disseram outros.

Veja as fotos do filho de Viviane Araújo: