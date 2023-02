Claudia Raia surge em clique encantador ao lado do marido e do filho caçula: "Me nutrindo de amor"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores ao surgir agarradinha com o marido, Jarbas Homem de Mello, e o filho do casal, Luca

Claudia Raia(56) encantou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 28, ao compartilhar novos cliques ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53) e do filho do casal, Luca.

A atriz publicou em seu perfil no Instagram três fotos em família. No primeiro registro, os papais corujas aparecem em um momento foto com o caçula. No segundo, Claudia está amamentando o herdeiro, enquanto o marido está deitado em seu colo. Já na última imagem, o casal está em um momento romântico.

"Me nutrindo de amor com os meus meninos", se derreteu a artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores amaram os cliques, e encheram a postagem de mensagens carinhosas. "Lindos!!!! Que o Luca traga mais alegria , luz e amor na vida de vocês!", disse uma seguidora. "Muito lindo", comentou outra. "Que lindo, que amor", falou mais uma admiradora.

Recentemente, a atriz dividiu com os seguidores um momento de ternura com o filho recém-nascido. Nas redes sociais, ela publicou uma sequência de fotos em que aparece amamentando o bebê Luca, na companhia do marido, Jarbas Homem de Mello. "A gente faz tudo juntinhos! Meu amor, meu parceiro da vida", se declarou a mamãe coruja ao compartilhar os registros.

Confira as fotos de Claudia Raia com o marido e o filho caçula:

