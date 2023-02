Claudia Raia relembra foto da gestação: "Parece um sonho"

Claudia Raia deu à luz seu terceiro filho; ela tem 56 anos de idade

Claudia Raia (56) já está com saudades da barriga de sua terceira gestação. Poucos dias após o nascimento de Luca, ela lembrou uma foto de quando ainda estava grávida.

Em um longo texto, ela alertou também para os cuidados com parentes e amigos que foram visitar bebês recém-nascidos.

"Os primeiros dias de vida do bebê são muito sensíveis e, por isso, é preciso tomar alguns cuidados ao fazer a visita neste primeiro momento, como lavar as mãos, deixar a boca e o nariz cobertos", escreveu.

"Os cuidados da mãe durante a gestação também são muito importantes para que o bebê se mantenha bem e saudável desde a barriga e nos primeiros meses de vida. Afinal, seus anticorpos são transferidos para a criança primeiro através da placenta e, depois do nascimento, por meio da amamentação. Por isso, é tão importante fazer o acompanhamento pré-natal e atualizar a carteirinha de vacinação durante a gestação de acordo com a recomendação do seu médico", contou.

"Depois do nascimento, é importante que quem vá conviver diariamente com o bebê também se vacine, porque assim conseguimos proteger o recém-nascido de várias doenças, sendo uma delas a coqueluche, que é muito grave para bebês com menos de cinco anos. Converse com seu médico, mantenha suas vacinas em dia e os cuidados com o bebê tanto durante a gestação quanto depois do nascimento", finalizou.

Saiba o preço do berço do filho caçula de Claudia Raia

Claudia Raia escolheu um berço luxuoso e encantador para ser o refúgio do seu filho nos primeiros meses de vida dele. O item é multifuncional, feito em madeira maciça e pode ser transformado em uma cama quando ele crescer. A peça custa R$ 3,7 mil.

Além disso, a atriz revelou que escolheu o tema de safári para o quarto do filho. Ela pediu a instalação de um papel de parede com desenhos de animais que estão em extinção no Brasil e decorou o ambiente em tons claros, incluindo o enxoval.