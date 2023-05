Claudia Raia mostra visita de Miguel Falabella ao filho caçula e encanta: ''Carinha de anjo''

Atriz Claudia Raia e o filho mais novo, Luca, recebem visita de Miguel Falabella e Gogoia Sampaio, e web se surpreende com crescimento do bebê

A atriz Claudia Raia (56) usou as redes sociais na terça-feira, 02, para dividir com seus seguidores uma visita especial que recebeu em sua casa: dos amigos de longa data, o ator Miguel Falabella (66) e da figurinista Gogoia Sampaio.

Em seu feed no Instagram, a mamãe coruja surgiu com o filho mais novo, Luca, de apenas dois meses e fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53) no colo, ao lado dos artistas. Ela publicou os registros do momento e encantou os fãs, que destacaram as mudanças do pequeno.

"Olha só quem veio visitar o Luquinha hoje! Amo vocês meus irmãos da vida @miguelfalabellareal e @gogoia", escreveu Claudia ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores elogiaram e falaram que Luca está crescendo muito rápido. "Seu bebê, é muito a carinha da minha madrinha. Me lembra tanto ela. Ela foi um anjo na terra, e espero que seu bebê seja muito feliz, pois tem carinha de anjo. Adoro olhar para ele", disse uma fã nos comentários. "Muito fofinho esse bebê", se derreteu mais uma. "É tão bom registrar, momentos bons com pessoas inesquecíveis. Mas como ele está crescendo rápido", destacou uma terceira. "Está ficando um meninão", reparou mais uma.

Confira as fotos de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia encanta ao exibir novas fotos do caçula com o marido

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 30, ao mostrar novas fotos do seu filho caçula, Luca, com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello. Ela flagrou um momento encantador dos dois juntos na casa da família e fez questão de compartilhar com os fãs.

Nas fotos, Jarbas e Luca apareceram dormindo juntos durante a tarde em casa. Em outro retrato, o papai coruja surgiu sorridente com o bebê no colo. “Domingo com o papai”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Ai papai mais lindo! Ai bebê mais lindo”, afirmou um seguidor. “Muito igual o pai! Que bebê lindo, benza Deus”, comentou outro. “Fico emocionada toda vez que vejo foto de vocês com ele", babou mais uma.