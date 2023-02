Claudia Raia fala sobre sentimentos após o parto: "Algo realmente divino e único"

Claudia Raia relatou os sentimentos após o parto de Luca; ela já teve alta

Claudia Raia (56) tentou descrever quais são seus sentimentos no momento, após o parto do filho recém-nascido, Luca.

"Não tenho palavras para descrever a emoção de gerar uma vida, o amor por um filho é algo realmente divino e único! Obrigada por todas as mensagens de carinho, estamos muito felizes", relatou.

Filho de Claudia Raia tem significado para vida adulta no nome

Sônia Weill, uma especialista em numerologia explicou detalhes da grafia do nome do terceiro filho da atriz, o que fez com que o casal de artistas se emocionasse bastante ao ouvir as previsões sobre sua personalidade e futuro.

"O melhor é Luca com um 'c' só porque com dois ele teria uma vida muito rotineira, muito devagar, muito paradinha. O Luca com um 'c' é uma pessoa muito ligada à família, pé no chão. Se a gente junta com o sobrenome, formando o nome completo, mostra o que a pessoa vai se tornar principalmente na fase adulta", explicou a numeróloga.

"Tem quatro aspectos importantes aqui: uma grande sensibilidade humana, uma capacidade de sentir a pessoa e as situações, e vocês têm isso Claudia e Jarbas. Ele vai ter um número extremamente criativo e inventivo. Uma pessoa que gosta de experimentar coisas diferentes. E vai ter outro lado muito prático, concreto. Então não vai ser aquele criativo meio louco, sabe? Vai ser criativo realizador."

"Por fim, o número final dele é da comunicação. E não só com as pessoas. Vai ser uma pessoa bastante comunicativa, com senso de humor, mas uma comunicação também cósmica, da intuição", completou ela, que, após as explicações, viu Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello (53) chorarem de emoção.

Como Claudia Raia descobriu a gravidez?

Raia disse que, antes de descobrir a gestação, não suspeitava que estaria esperando um bebê. Ela afirmou que percebeu que sua barriga estava maior em uma viagem na Itália. "Achei que era macarrão e hormônio", contou. "Eu só sentia sono, mas achava que estava cansada."