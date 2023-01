Claudia Raia exibe barrigão ao posar com a família: "Feliz ano novo"

Claudia Raia mostrou os detalhes da despedida de 2022 e compartilhou fotos em que aparece com a família

A atriz Claudia Raia (56) mostrou para os seguidores neste domingo, 01, os detalhes de sua festa de despedida de 2022.

Ela, que está grávida do terceiro filho, surgiu posando sorridente ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), exibindo o barrigão ao apostar em um vestido de paetê prateado.

"Que 2023 seja um ano afetuoso, leve, colorido e com muitos motivos para nos fazer sorrir. Feliz ano novo meus amores!", desejou ela.

Em outras fotos, ela surgiu ao lado de amigos e também do filho mais velho, Enzo (25), fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Os registros ganharam uma chuva de elogios dos fãs. "Feliz ano novo. Que Deus abençoe e que o Luca venha com muita saúde", disse uma delas.

Claudia Raia revela que não consegue ter parto normal e conta o motivo

Em conversa na coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, Claudia Raia revelou que não consegue ter parto normal. “Os meus dois partos foram cesáreas porque tenho a musculatura pélvica muito forte. Eu não dilato. Sou bailarina desde muito pequena. A musculatura não se move. Mas nas duas vezes a gente espero eles pedirem para nascer. Com a Sophia, teve o liquido amniótico. Com o Enzo, senti algumas pequenas contrações. Os dois deram sinais, nunca marquei cirurgia. Mas na do Luca vou marcar, acham mais seguro fazer com 38 semanas”, afirmou ela.

Por fim, a artista refletiu sobre a gestação na atual fase de sua vida. "Estou num momento diferente, em que talvez dê mais valor às pequenas coisas. Por exemplo, a emoção de ver o Jarbas pai pela primeira vez aos 53 anos. Por essas coisas todas eu não tinha passado ainda. E essa gestação me trouxe muitas surpresas maravilhosas, os filhos adultos recebendo um irmão. É um bebê deles também. É tudo diferente. Estou louca para ver como vai ser a relação entre eles. Até agora, estão muito emocionados com tudo, curtindo cada momento", contou.