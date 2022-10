Claudia Raia encanta ao recordar clique amamentando a filha, Sophia

Nas redes sociais, a atriz Claudia Raia postou uma foto antiga amamentando a filha, Sophia Raia, fruto de seu casamento com Edson Celulari

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 18h44

Claudia Raia (55) encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao compartilhar um clique antigo com a filha, Sophia Raia (19).

Na imagem repostada nos Stories do Instagram, a atriz aparece sorridente, com o cabelo curtinho e usando uma camisa vermelha enquanto amamenta a herdeira, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari (64). "Gravidez de Sophia."

Claudia, vale lembrar, também é mãe de Enzo Celulari (25), e agora está à espera de seu primeiro bebê com o atual marido, Jarbas Homem de Mello. A atriz revelou recentemente que não desconfiava da gestação, e chegou a fazer algumas estripulias durante uma viagem com os filhos, sem saber que já estava grávida.

"Eu descobri quase no terceiro mês. E aí, o que aconteceu? Subi ladeira, desci ladeira, viajei com meus filhos. Parecia uma doida. E o que eu tinha na barriga? Um bebê. Achei que tinha engordado um pouquinho, comido demais, estava na Itália. Na verdade, já era esse bebezinho aqui", contou.

Confira o clique de Claudia Raia amamentando a filha, Sophia:

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!