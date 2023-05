Claudia Raia encanta ao mostrar o filho sorrindo em chamada de vídeo: ''Saudade''

Em chamada de vídeo com a filha, Claudia Raia encanta ao mostrar Luca sorrindo para a irmã

O filho caçula de Claudia Raia (56), Luca, de apenas dois meses, já está sorrindo e esbanjando todo seu charme online! Neste domingo, 07, a atriz compartilhou um print do momento que ele se alegrou ao falar com a irmã, Sophia Raia (20), por uma chamada de vídeo e encantou.

Matando a saudade da jovem, que mora nem Nova York, nos EUA, para estudar, a famosa colocou o caçula na conversa e ele deu um show de fofura.

"Matando a saudade da irmã", escreveu Claudia Raia ao surgir com Luca no colo dando um sorriso sem mostrar sua gengiva.

Ainda neste domingo, 07, a artista compartilhou em seu feed na rede social fotos do momento da soneca do herdeiro mais novo. Ao lado dela, o marido Jarbas Homem de Mello (53), apareceu ajudando a embalar o bebê no sono.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Filho de Claudia Raia surge cabeludo e chama a atenção: ''Não aguento''

O filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, Luca, de dois meses, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta sexta-feira, 05, a atriz resolveu publicar um novo clique do herdeiro e encantou ao exibi-lo todo arrumado.

Além de encantar com seu look do dia, um macacão azul, o pequeno deu o que falar ao aparecer com mais cabelo. Com mais fios, Luca surgiu penteadinho e não passou despercebido pelos seguidores da artista.

"Sextou!", escreveu Claudia Raia na legenda do clique, no qual exibiu o filho mais novo deitado em um carrinho com seus cobertores personalizados.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram o caçulinha da famosa de elogios. "Fofura", babaram os fãs. "Cabelinho penteado! Não aguento! Luca, quero te conhecer coisica fofa", disseram. Veja a foto aqui.