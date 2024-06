Clara Maia faz alerta após salvar filho recém-nascido de engasgo

Mãe de gêmeos, a influenciadora Clara Maia detalhou como socorreu um dos meninos, de um mês de vida, após engasgo: 'Coração dispara'

A influenciadora digital e empresária Clara Maia usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 6, para dividir com o público o grande susto que passou com um dos filhos gêmeos, José, de apenas 1 mês de vida. Em um longo relato, ela contou que o bebê recém-nascido, fruto de seu casamento com André Coelho, acabou se engasgando após mamar.

"Manhã pós super susto aqui em casa. Não consigo nem descrever o que foram os três minutos de ontem. Ele engasgou depois de uma hora de ter mamado. Estava no braço do André, eu estava preparando o banho. Ele [André] estava com o José deitado de barriga para baixo, posição que fica para melhorar a cólica", iniciou ela.

Em seguida, Clara Maia contou detalhes de como tudo aconteceu e explicou que uma manobra realizada por ela foi crucial para salvar a vida de seu filho. "Ele percebeu que o José fez um barulho, e ele virou. Quando virou, viu que o José estava ficando vermelho, com leite saindo pelo nariz e pela boca, muito leite", recordou.

"Quando cheguei, já cheguei pegando ele, que eu sabia fazer. Graças a Deus, fui tomada por uma calma que até agora não consigo explicar. Agora, só de pensar, meu coração dispara. Enquanto eu fazia a manobra, André ligou na administração do condomínio para ver se tinha alguém para ajudar a gente", continuou a famosa.

Após o relato, Clara Maia fez um alerta para a importância dos primeiros socorros em casos de urgência como este. De acordo com a influenciadora, quanto mais pessoas souberem realizar as manobras, mais vidas poderão ser salvas.

"Em menos de seis meses, duas pessoas engasgaram aqui em casa. A minha avó engasgou no Natal. E meu irmão se levantou rápido e fez a manobra nela. Agora foi o José. A gente precisa muito saber. Manobras e primeiros socorros tinham que ser dados no colégio, ter informação como agir. Em uma dessas, a babá salva, o pai salva, a mãe, o porteiro. Quem estiver em volta pode ajudar e salvar", ressaltou ela.

Desabafo de Clara Maia

Por fim, a empresária aproveitou para fazer um desabafo a respeito do susto com o bebê, reforçando que os primeiros socorros foram essenciais durante o engasgo do herdeiro. "Não dá para descrever o que é ver o bebezinho ficar roxo e lutar pela vida dele. De tentar respirar e não conseguir. Quando comecei a fazer a manobra, começou a sair o leite e ficou uma gosma na boca dele", disse.

"Enfiei o dedo na boca dele e comecei a puxar essa gosma e esse leite. Recebi muitos comentários no Instagram de gente que perdeu o bebê assim. Esse tipo de informação é muito importante", continuou ela, afirmando que passou a noite em claro por preocupação.

Clara Maia deu à luz os gêmeos José e João em abril deste ano. Em 2019, junto com o marido, André Coelho, ela participou do reality show de casais 'Power Couple Brasil', da Record TV. Os dois se conheceram durante o reality 'De Férias com o Ex Brasil', da MTV, exibido em 2016.