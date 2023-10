Clara Maia e André Coelho emocionam com anúncio de gravidez de gêmeos

A família aumentou! Clara Maia e André Coelho, que se conheceram no De Férias com o Ex, anunciam que estão á espera de gêmeos

Os ex-participantes da primeira temporada do reality show ‘De Férias com o Ex’, Clara Maia e André Coelho surpreenderam ao compartilhar uma notícia especial neste domingo, 01: eles estão à espera de gêmeos. O casal, que se conheceu no programa, publicou um vídeo emocionante para anunciar a chegada em dose dupla na família.

Através do feed do Instagram, os pombinhos dividiram um registro do momento em que a influenciadora descobre a gestação. Emocionada, Clara caiu no choro ao segurar o teste com o tão sonhado resultado positivo em suas mãos. Na sequência, a morena mostrou que preparou uma surpresa para contar a novidade ao marido, que também se emocionou.

Na legenda, Clara abriu o coração sobre a chegada dos primeiros herdeiros: “Hoje completamos 3 anos de casados e eu queria dizer muitas coisas mas só consigo falar que agora somos 6! Eu, você, Tibau, Tita e os gêmeos”, ela se derreteu pelo marido, com quem oficializou a união em uma cerimônia intimista em 2020, em meio a pandemia.

Nos comentários, amigos, familiares e fãs vibraram com a novidade de Clara e André: “Que Deus abençoe vcs grandemente”, disse uma admiradora. “Vendo pela sétima vez com a vista embaçada”, outra seguidora se derreteu com a cena emocionante. “Simplesmente não consigo parar de ver e de chorar!!!!”, uma terceira também se emocionou com a revelação do casal.

Como foi o casamento de Clara Maia e André Coelho?

Parece que o reality show De Férias com o Ex Brasil é um ótimo lugar para conhecer o amor da sua vida! Pelo menos foi assim com Clara Maia e André Coelho. O casal, que se conheceu durante o confinamento, superou as polêmicas do programa e subiu ao altar para selar a união no dia primeiro de outubro de 2020; confira detalhes da cerimônia.