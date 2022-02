Cissa Guimarães apresenta a neta recém-nascida, Filipa: ''Agora sou triavó ou avó ao cubo''

Atriz Cissa Guimarães comemorou o nascimento de mais uma netinha, a pequena Filipa, do primogênito da artista, Thomaz Velho

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 12h49

A vovó coruja Cissa Guimarães (64) está radiante com a chegada de mais uma netinha!

A apresentadora usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 16, para apresentar a mais nova integrante da família, a pequena Filipa. A bebê é fruto do relacionamento de Thomaz Velho, o primogênito de Cissa, com a produtora de arte Andrea Brito.

Em seu feed no Instagram, Cissa Guimarães declarou todo seu amor pela menininha ao compartilhar lindos cliques com a neta no colo, babando pela criança.

"E quando você acha que já vivenciou todos os amores possíveis, e até alguns impossíveis, que não há mais lugar pra nenhum, não cabe mais, aí chega um Serzinho de Luz Infinita e derruba tudo isto, escancara, arromba todas as portas, janelas e paredes do teu coração! E faz ele bater ainda mais forte, você nem acredita!!!!", começou escrevendo.

"E te faz constatar que essa Vida é realmente abençoada e linda. Quem fez essa tsunami na minha vida foi ela. FILIPA, que já chegou dizendo à que veio, papo reto, me passou a visão e me ensinou que tenho mais potência de Amor aqui dentro, ela me fez sentir isso imensamente forte, eu não imaginava que pudesse. E sim meus queridos, Filipa veio pra provar que a Vida com Amor é Benção, e faz todo sentido", continuou.

"Muito obrigada minha pequena imensa infinita Filipa. Agora sou triavó. Ou avó ao cubo, como preferirem. Mas sou vovó da Filipa. Obrigada meu amor! Bem-vinda Filipa! @andreabritovelho @thomazvelho", disse ainda a vovó babona na legenda.

Vale ressaltar que Cissa também é mãe de João Velho e de Rafael Mascarenhas, que morreu atropelado há onze anos, e avó de José e Aurora, também frutos do relacionamento de Thomaz e Andrea.

Confira a declaração de Cissa Guimarães para a netinha: