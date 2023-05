Cintia Dicker comenta sobre o peso quatro meses após o parto de Aurora: ''Parou na balança''

Após rebater críticas sobre viagens de Pedro Scooby, modelo Cintia Dicker fala de seu peso após a gravidez

A mamãe de primeira viagem Cintia Dicker (36) bateu um papo com seus seguidores na última terça-feira, 16, e respondeu algumas curiosidades em relação a seu corpo após a gravidez de sua primeira filha com Pedro Scooby (34).

Nos stories de seu Instagram, a modelo abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada se voltou ao seu peso após dar à luz a Aurora, que está com quatro meses.

Cintia respondeu que não, mas ressaltou que não está com pressa e que isso não a afeta atualmente. "Imagina. Amor, parou aqui na balança e de lá não sai mais. Estou tentando, a gente segue na luta. Uma hora, vai. Agora faltam oito quilos para voltar ao peso que tinha quando engravidei. Mas já estou me sentindo bem, já dá para trabalhar e está tudo certo. Não voltei ainda não, tudo no seu tempo", disse a ruiva, que ainda contou os apelidos que Aurora já tem, bebezuka, pituca e baby dino.

Cintia Dicker rebate críticas sobre viagens de Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker abriu o jogo e revelou se as viagens do marido, Pedro Scooby, são um desafio para o relacionamento dos pais da pequena Aurora, que tem apenas quatro meses de vida. É que o surfista costuma viajar bastante para procurar as melhores ondas ao redor do mundo, além de visitar os filhos em Portugal com frequência.

O assunto surgiu quando Cintia usou as redes sociais para responder uma caixinha de perguntas: “Cadê o Pedro Scooby?”, perguntou uma seguidora. A ruiva então revelou um cenário de perseguição e desabafou sobre as suposições em torno de seu relacionamento, além de evidenciar que está tudo bem entre o casal.

“Vou responder essa pergunta só porque eu sei que é esse mesmo perfil falso que fica criando contas e contas. Eu bloqueando e ele vai criando, vai mandando textos e vai marcando minha mãe, minha sogra, meu cunhado e todo mundo", desabafou.

"Pedro está surfando. Está ótimo. Eu e o Pedro temos telefone, a gente se fala. A gente sabe muito bem o que o outro está fazendo. Se você acha que eu estou triste, amor, você está errada. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Muito feliz! Meu relacionamento está muito bem, obirgada. E está tudo certo", contou.