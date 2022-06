Chegando no 7º mês de gestação, Isa Scherer se impressiona com o tamanho de seu barrigão

Isa Scherer posta vídeos ao tomar sol e fala sobre o tamanho de seu barrigão de gêmeos

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 17h22

Grávida de gêmeos, Isa Scherer (26) decidiu aproveitar a manhã deste sábado, 25, para tomar um solzinho.

Então, a campeã do Masterchef 2021, que está dividindo momentos de sua gestação com os seguidores, postou alguns registros no Instagram.

Nos Stories, ela publicou primeiro uma selfie na qual apareceu sentada dando um foco maior para seu corpo.

Depois de um tempo, a filha do Xuxa (47), da natação, gravou um vídeo na frente do espelho onde mostrou bem seu barrigão e se surpreendeu com o tamanho.

“Olha o tamanho! É… Tá grande a bichinha, a barriga…”, começou dizendo ao se virar de um lado para o outro. “Nem sete meses”, revelou a loira.

Vale lembrar que os bebês, que por enquanto vão se chamar Mel e Bento, são frutos do namoro de Isa com Rodrigo Calazans (37).

Confira a foto e o vídeo que Isa Scherer fez para mostrar o tamanho de seu barrigão: