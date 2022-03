Chay Suede curte dia ensolarado com a filha, Maria, no Rio de Janeiro

Curtindo um dia ensolarado, Chay Suede aproveitou o verão carioca na praia ao lado da filha

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 11h09

Alerta fofura! Chay Suede (29) foi flagrado curtindo um passeio na praia com a filha Maria, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Laura Neiva (28).

Os dois foram flagrados ao lado de um amigo curtindo uma praia no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 04.

A pequena Maria encantou com um maiô de babados rosa e curtiu a manhã se refrescando no mar ao lado do pai.

Veja os cliques de Chay Suede ao lado da filha Maria:

Fabricio Pioyani / AgNews

Fabricio Pioyani / AgNews

Fabricio Pioyani / AgNews

Fabricio Pioyani / AgNews

Chay Suede e Rafael Zulu surgem com os filhos recém-nascidos no sítio de Regina Casé: ''O grande dia''

Os amigos Chay Suede (29) eRafael Zulu (39) tiveram um reencontro mais que especial na última terça-feira, 01!

Na terça-feira, 01, os atores se reencontraram e curtiram o feriadão de Carnaval juntos na chácara de Regina Casé (68), que fica em Mangaratiba.

Os dois celebraram a amizade ao publicarem clique fofíssimo com os filhos recém-nascidos nos braços em suas redes sociais. No clique, Chay posou com o pequeno José, de apenas 3 meses, seu caçula com Laura Neiva (28). Já Zulu, surgiu com o herdeiro mais novo, Kalu, de 4 meses, de seu relacionamento com Aline Becker (27).