Chay Suede compartilha cliques com os filhos, Maria e José, e se derrete

O ator Chay Suede registrou momentos com os filhos, Maria e José, e não se aguentou com a fofura

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 17h28

O fofurômetro explodiu mais uma vez com a fofura de Maria (2) e José (3 meses)!

Nesta quarta-feira, 23, Chay Suede (29) resolveu deixar os seguidores com o coração quentinho ao compartilhar fotos dos herdeiros, frutos do seu relacionamento com Laura Neiva (27), através das redes sociais.

Pelos stories, o papai coruja posou com os pequenos e se derreteu com a beleza da dupla. Na primeira imagem, a primogênita aparece no colo do pai; já o caçula surge tirando um cochilo no balanço.

Recentemente, Laura Neiva prestigiou o marido, Chay Suede na première do filme A Jaula, que estreou no último dia 17.

CONFIRA OS REGISTROS DE CHAY SUEDE COM OS FILHOS