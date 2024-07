Causa da morte do filho de Zé Vaqueiro é revelada

Filho de Zé Vaqueiro, Arthur faleceu aos 11 meses de idade após viver com síndrome rara. Saiba qual foi a causa da morte do bebê

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, estão de luto pela morte do filho Arthur, que tinha apenas 11 meses de idade. O bebê faleceu durante a internação na UTI em decorrência do tratamento pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como Síndrome de Patau. Depois da notícia do falecimento, a equipe do cantor revelou qual foi a causa da morte do bebê.

Arthur faleceu no dia 8 de julho, às 21h45, em decorrência da disfunção múltipla de órgãos, informou o site Hugo Gloss. Ele iria completar 1 ano de idade no dia 24 de julho. Ao longo de sua vida, ele ficou na UTI para o acompanhamento médico de sua condição e foi para casa em apenas um dia no mês de maio, mas voltou às pressas ao hospital ao sofrer uma parada cardíaca.

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do pequeno Arthur Siqueira Duarte, ontem, 8 de julho, às 21h45, de disfunção múltipla de órgãos. Filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra, Arthur veio ao mundo no dia 24 de julho do ano passado, e foi diagnosticado com síndrome de Patau. Em maio deste ano, Arthur chegou a ir para casa, depois de nove meses internado, mas infelizmente voltou ao hospital no dia seguinte. Próximo a completar seu primeiro ano, Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus. Neste momento, expressamos toda nossa solidariedade à família”, informou a equipe do cantor.

A morte de Arthur foi anunciada pelos pais em um post no Instagram. “Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós”, declararam.

O que é Disfunção de Múltiplos Órgãos?

De acordo com um artigo da PUC Goiás, a Disfunção de Múltiplos Órgãos (DMO) é caracterizada com a deterioração aguda da função de dois ou mais órgãos, como pulmões, rins, coração, fígado e o sistema nervoso central. Esta costuma ser a principal causa de morte de pacientes que estavam internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).