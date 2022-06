Cássio Reis publica primeira foto com o filho: ''Um amor chamado Romeo''

O ator Cássio Reis surgiu com o herdeiro recém-nascido nos braços em um primeiro registro nas redes

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 15h52

Cássio Reis (44) compartilhou com os seus seguidores o primeiro registro com o filho, Romeu, nos braços.

Ainda na maternidade, o papai coruja posou com o herdeiro, que nasceu na última terça-feira, 28, fruto do seu relacionamento com Fernanda Vasconcellos (37), e encantou os fãs.

No flagra, é possível notar o olhar de amor e felicidade do ator com o pequeno.

"Um amor chamado Romeo", declarou ele na legenda.

Os admiradores deixaram boas energias nos comentários. "Que amor, parabéns!!!", "O maior amor do mundo", "Que foto mais linda", "Parabéns aos papais!", dispararam.

CONFIRA O REGISTRO DE CÁSSIO REIS COM O FILHO